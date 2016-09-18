穿救生衣遭浪打落海 釣客送醫不治

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彭姓男子今天下午和友人到新北市野柳漁港外紅燈塔釣魚，突然一個大浪打來，將彭男打落海，雖然彭男當時穿著救生衣，但送醫急救後仍回天乏術。

第二一岸巡大隊野柳安檢所下午3時多接獲通報後，立刻派員前往救援，由於現場風浪較大，岸巡隨即通知萬里消防分隊支援，消防人員以橡皮艇將彭男搶救上岸，經送往台大金山分院急救後，仍在下午5時多宣告不治。

據了解，家住苗栗的55歲彭男，今天和友人結伴到野柳釣魚，才剛到堤邊還沒開始釣魚，就被大浪打落海，雖然彭男當時有穿救生衣，但可能因浪太大，落海後失去意識，造成無法挽回的遺憾。

新北市消防局也呼籲，颱風馬勒卡剛離開台灣，海邊浪況仍舊不佳，請民眾盡量不要從事海邊活動，以免發生憾事。1050918

(中央社)