女工資卡多取30元 8年後滯納金竟逾萬元
大陸蘇州楊女士8年前因任職單位給她辦的工資卡含信用卡功能，8年前多取30元（人民幣，下同），如今滯納金已過萬。此事經媒體報導後，該銀行改口稱，只要付當時的30元即可。
楊女士被銀行欺負的事情經媒體報導後，16日傍晚，涉事的銀行已經連絡楊女士，表示因此事給當事人造成的困擾，感到非常抱歉，向領導申請的減免報告已經得到批准通過，如今，楊女士只需還款30元即可。
無獨有偶，許多網友也有過類似遭遇。東方網報導，網友「二貨」表示，2007年銀行去單位辦卡，是工資卡結合信用卡。當年末離開單位時，這卡還剩幾塊錢，他也沒再理會。未料，2008年扣了他幾十塊錢的年費，直到他想辦信用卡無法核准，才知道有這張黑卡的存在。
(旺報)
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