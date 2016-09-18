20052人向陳金鋒致敬 破中職票房紀錄

Lamigo桃猿本季在主場最後一場的週末賽事，因為陳金鋒引退儀式，吸引了2萬52人進場，打破中華職棒歷年來的例行賽觀眾人數紀錄。

原紀錄是2013年在高雄澄清湖球場，兄弟象、義大犀牛之戰，這場比賽是曼尼（Manny Ramirez）在台灣的首戰，有觀眾2萬人。

2013年11月9日在桃園球場，兄弟象告別賽也曾經吸引1萬9150人觀賽，不過這場比賽是亞洲職棒大賽熱身賽，不是中華職棒例行賽。

去年總冠軍賽第6戰、第7戰在桃園球場也締造2萬人滿場的季後賽紀錄，是桃園球場啟用以來首次2萬人滿場。今天陳金鋒引退賽則創下例行賽最多觀眾紀錄。1050918

(中央社)