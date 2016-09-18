國道警察槍枝保養 走火射穿員警手掌

我要評比

(21:24更新傷況) 國道公路警察局第五警察隊岡山分隊一名郭姓員警，晚間7點在隊部值勤進行槍枝保養時，意外槍枝走火，導致左手掌遭子彈貫穿，警方通報119派遣救護車將郭員送義大醫院救治，院方表示，郭員左手掌不規則撕裂傷，生命徵象穩定，需留院評估是否開刀治療。

國道公路警察局第五警察隊岡山分隊長葉斌偉說，郭姓員警（47歲）今天下午2點執行測照取締未繫安全帶勤務後，於晚間6點返回隊部，吃完飯整理照片時發現槍枝因連日來下雨在外執勤導致生鏽，想保養完再繳回，未料保養時不慎誤扣板機，導致槍枝擊發，射出的子彈貫穿他左手掌，由於辦公室當時只有郭員一人，子彈射發後未波及其他人。

葉斌偉說，晚間7點值班台發現郭員受傷後，立刻上前幫助他止血，並打110叫救護車將他送往義大醫院救治。

義大醫院表示，郭員生命徵象穩定，其左手手掌呈現不規則撕裂傷，子彈有無殘留仍待進一步檢查，院方須待會診外科評估是否開刀，郭因此需住院治療。

(中時)