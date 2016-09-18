國道警察槍枝保養 走火射穿員警手掌
(21:24更新傷況) 國道公路警察局第五警察隊岡山分隊一名郭姓員警，晚間7點在隊部值勤進行槍枝保養時，意外槍枝走火，導致左手掌遭子彈貫穿，警方通報119派遣救護車將郭員送義大醫院救治，院方表示，郭員左手掌不規則撕裂傷，生命徵象穩定，需留院評估是否開刀治療。
國道公路警察局第五警察隊岡山分隊長葉斌偉說，郭姓員警（47歲）今天下午2點執行測照取締未繫安全帶勤務後，於晚間6點返回隊部，吃完飯整理照片時發現槍枝因連日來下雨在外執勤導致生鏽，想保養完再繳回，未料保養時不慎誤扣板機，導致槍枝擊發，射出的子彈貫穿他左手掌，由於辦公室當時只有郭員一人，子彈射發後未波及其他人。
葉斌偉說，晚間7點值班台發現郭員受傷後，立刻上前幫助他止血，並打110叫救護車將他送往義大醫院救治。
義大醫院表示，郭員生命徵象穩定，其左手手掌呈現不規則撕裂傷，子彈有無殘留仍待進一步檢查，院方須待會診外科評估是否開刀，郭因此需住院治療。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。