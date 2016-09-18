雲林縣農業產值729億 重返全國龍頭
農委會統計公布，雲林縣2015年農業總產值729億，佔全國總產值15.4%，與103年相較成長新台幣3億，重回全台農業產值第1名，屏東居次。農業處表示，比起資源較多的富縣，雲林的農業產值維持比他縣市高出1倍至10倍，實屬不易。
根據農委會統計，雲林縣從2005年到2015年的產值為501億元、480億元、565億元、580億元、645億元、696億元、664億元、659億元、725億元、729億元。
縣府表示，從2010年起雲林縣農業產值全國居冠，2013、2014被屏東縣追過，2015年屏東縣農業產值跌為688億，雲林縣比起前一年還增3億元（為729億元），成長率0.4%，重回龍頭地位。
農產值排名第3到第5的縣市為彰化縣582億、台南市560億、嘉義縣415億元。
農業處長張世忠指出，2015年雲林縣的農產品產值約360億元，與2014年相比持平；漁產值約69億元，增加14億元；畜產值約300億元，減少10億元，主因是禽流感疫情爆發，重創養鵝產業。
張世忠表示，在縣市資源分配不均情形下，例如新北、高雄的農業人力、物力遠超過雲林5、6倍，雲林縣農業編制只有三分之一到二分之一，但創造出比其他縣市高1.5倍到10倍的農產值，凸顯雲林縣推動農業是苦幹實幹的。
他認為，產值再創高峰原因有3，推動溫網室設施栽培、農漁業機械化的推動、農民教育紮根，雲林縣的農耕型態持續轉型中，不再只是勞力密集。
張世忠表示，溫網室栽培增強農作物的抗風與防災，去年連續3個颱風侵襲，但葉菜類損失不如往年大；畜牧業引進新進設備如水濂式，也大大提高育成率與換肉率。
(中時)
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