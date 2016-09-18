遏制房地產漲價 杭州發布限購令

18日傍晚，杭州市住房保障和房產管理局官方微博「@杭州住保房管」發佈：杭州自19日起實施住房限購，在市區限購範圍內，暫停向擁有一套及以上住房的非本市戶籍居民家庭出售住房，包括新建商品房和二手房。

據指出，「市區限購範圍」，指的是上城區、下城區、江幹區、拱墅區、西湖區、杭州高新開發區（濱江）、杭州經濟技術開發區、杭州之江國家旅遊度假區、蕭山區、余杭區，不含富陽區、大江東以及臨安、桐廬、建德、淳安四縣（市）。

杭州透明售房研究院院長方張接對澎派新聞表示：「政策主要是針對外來房地產投資客。」他表示，今年以來在杭州置業的外來購房者比例急升。該研究院的資料顯示，8月杭州新建商品房成交1.99萬套，其中外來購房占33.8%；9月7日~13日，外地人在杭購房比例達39.3%。在今年以來杭州的外來購房群體中，有74.6%的人買了一套，25.4%左右買了兩套及兩套以上。

浙江工業大學房地產研究所教授虞曉芬表示，杭州此次限購的物件是「有一套及以上住房的非本市戶籍居民家庭」，非本市戶籍居民家庭首次置業還是允許的，限購只是限制投資、投機，希望購房者更理性、客觀。

今年以來，大陸合肥、蘇州、南京、武漢、廈門、鄭州等相繼推出樓市政策，其中，推出「限購」的是蘇州和廈門。

(中時)