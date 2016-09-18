8年沒過中秋節 顏永烈古巴出外景倍思親
食尚型男顏永烈主持招牌節目《食尚玩家》、《就要醬玩》及為台北市政府特別製作介紹世大運的《七淘尬運動》等三個外景節目，錄製耗時費力，一整個九月他待在台北家中的時間竟只有一天，其餘時間都在四處出外景。他嘆說已經不知道多少年沒有在家過中秋節，從幕後轉幕前四年，前面幾年都擔任節目製作人更不可能有機會在家中過節，他掐指一算就是起碼八年沒過中秋節。
由於老婆生日在九月中，顏永烈更是感歎不知道多少年沒陪老婆過生日，幸好老婆體貼讓他無後顧之憂的拚事業。今年他更誇張，中秋節時遠在古巴出外景，一去就是十幾天。日前他出發去古巴，四天之後，直到中秋過後才傳回照片報平安。
原來古巴網路不順，他即便有許多畫面想要和親友分享，受限於網路不穩，始終沒機會傳回台灣，好不容易到一個網路順暢的地方，他立刻傳回十張照片，笑說自己終於回到熟悉的網路世界。顏永烈爆料，台灣盛行的古巴三明治，在古巴當地吃起來自己並不習慣，並不覺得特別好吃，反而可能因為台灣經過改良的古巴三明治，適合我們口味，想起來覺得美味更多。他現在最期待的就是後天可以吃到中式餐館，終於可以一解鄉愁吃到中餐，「只要有中餐可以吃就很開心了，沒在計較好不好吃」。
《食尚玩家》這次開拔古巴拍攝外景，顏永烈表示，一天工作十幾小時是常態，偶爾有一天十小時收工，就彷彿賺到假期一般讓大家十分開心，當地氣溫高達36度，顏永烈每天在烈陽下曝曬哀怨歎說自己又更黑了，被工作夥伴笑說「怎麼會有外景主持人肖想自己可以白？」他說，即便很認命知道一定會黑，但沒想到會這麼黑啊。
(中時)
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