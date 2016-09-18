周興哲首場售票演唱會 2分鐘賣光千張門票

周興哲首次售票演唱會，2分鐘賣光千張。(索尼音樂提供)

周興哲（Eric）發行第二張全創作專輯《愛，教會我們的事》，用10首歌詮釋愛的10件事，11/6將在台北Legacy舉辦「This Is Love音樂會」，是他出道以來首度售票個唱，17日門票一開賣，他原本想買一張門票作紀念，點進購票網頁卻遲遲停滯不動，著急地手忙腳亂，經過2分鐘後確認1000張門票完售，立刻開心地大叫，並衝進廚房拿著兩個Shot杯，大中午拉著媽媽喝威士忌慶祝，度過這「驚嚇120秒」，因為動作太慢而買不到票，他表示完全能體會大家搶票的辛苦，對粉絲們無限感謝。

周興哲也在臉書Po文：「我自己想說洗個熱水澡後也買一張做個紀念，結果我也買不到了... 真的是謝謝一直支持我的小興星們，這是送給我最好的禮物。跟我一樣沒有搶到的朋友們，趕快去煩我的經紀人叫他幫我加場。」隨即台中、台南、高雄、澳門等地粉絲陸續留言，大舉洗板紛紛跪求加場，連經紀人電話也被打爆，是否加場？目前還在商議中。

周興哲緊接著原本預計要帶著「演唱會訊息看板」跑宣傳，如今門票秒殺，他昨拿著看板「催票變謝票」！緊接著，他將展開密集的練團與籌備會議，他從小開始學鋼琴，第一首練的鋼琴曲就是孫燕姿〈遇見〉，因此他將在演唱會演唱該曲，回憶兒時練琴時的純真畫面；此外，他還將選唱一連串天王、天后的歌，向前輩們致敬。首度開個唱，除了選歌問題，體力也是一大考驗，因此他將展開密集的魔鬼健身訓練，除了每周上健身房３次做重量訓練，每天慢跑１小時訓練肺活量，期盼能完美演出。

21歲的他對歌唱事業很有想法，回想起3年前義無反顧回台闖蕩音樂圈，有人支持、也有人為他擔憂，如今即將舉辦個唱，心中百感交集。「This Is Love音樂會」10/15從新加坡起跑，門票目前已幾乎完售，結束台北場之後，有機會陸續走往香港、馬來西亞、內地開唱，出道第二張專輯就辦巡迴個唱，他滿懷感恩，表示很感謝粉絲的支持，「希望將來有機會到更多地方演出！」

(時報周刊)