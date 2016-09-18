陳金鋒引退賽 賽後將發表退休感言

陳金鋒穿上鋒迷們最熟悉的五十二號，先發上陣、擔任Lamigo桃猿隊指定打擊，與全猿主場滿場兩萬名球迷道別。（陳怡誠攝）

今在桃園棒球場舉行的犀猿戰，將在賽後來到最高潮，一連串的陳金鋒引退儀式，將陸續展開，陳金鋒本人也將在滿場球迷面前，發表引退感言，留給現場球迷最後的回憶。

今晚比賽順利開打，也讓永遠的「台灣巨炮」陳金鋒引退儀式順利舉行，下午4點先是鋒哥的白玉雕像正式在所有球迷面前曝光，賽後也將進行一系列感人活動，中時電子報粉絲團將送上現場直播。

(中時電子報)