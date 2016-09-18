林書煒力瘦3公斤 深V主持廣播金鐘

林書煒將與侯昌明搭檔主持廣播金鐘。(圖片提供：三立電視台)

林書煒將與侯昌明搭檔主持廣播金鐘。(圖片提供：三立電視台)

文化部影視及流行音樂產業局主辦、三立電視承辦的第51屆廣播金鐘獎，今年邀請侯昌明、林書煒聯手主持，這是他們第一次合作，兩人不約而同直喊「心情超興奮又緊張」，林書煒開始著手準備資料，為了典禮努力減肥，服裝上希望呈現端莊有亮點，例如像深v剪裁；侯昌明表示主持廣播20年，這次收到主持邀約是給他最大禮物；而今年典禮開場表演「廣播人好聲音」，由洪敬堯老師統籌編曲，邀請18位廣播DJ，如林凡、趙之璧、邵大倫、賴銘偉等一起合唱「明天會更好」。

侯昌明、林書煒主持一年一度的廣播盛典，兩人異口同聲表示非常雀躍，林書煒更直呼「已經準備好了」，她說：「廣播跟主持或主播很不一樣，它很貼近聽眾，加上自己又很愛說話，所以特別喜歡廣播，接到邀約主持真的很開心。」而去年林書煒第一年做廣播就入圍「綜合節目主持人」獎，她笑說去年在台下非常緊張，今年站到舞台上，心情依舊忐忑，林書煒解釋：「這次我負責的電台入圍三項，而且蔡大哥也會代表電台上台，他的節目也入圍，所以，他也有可能上台領獎，如果他獲獎，我會立馬走上去擁抱他。」此外，為了這次的主持努力做功課，林書煒除了已經著手了解各入圍者的相關資料外，更向前輩請益，在服裝上，為了完美呈現，她進行減肥計畫，預計要瘦3公斤，要讓體重降到46公斤，她還說服裝上希望端莊但要有亮點，若是深v剪裁也可以。

而侯昌明與林書煒兩人是第一次合作，侯昌明誇她是個有才華和涵養的女主持人，跟她搭檔功課一定要做足，在典禮前要邀約吃飯一起聊聊廣播世紀，彼此分享主持廣播這一路來的酸甜苦辣，侯昌明：「輕鬆、搞笑交給我，內涵部分就交給書煒，兩個人搭配之下，一定文武兼俱。」而林書煒覺得侯昌明親切有趣，兩人一定會激盪出不同火花。他們也表示廣播金鐘頒獎典禮是廣播界的大事，希望將典禮營造「同樂會」氛圍。

(時報周刊)