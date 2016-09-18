憂阿瑪斯翻版 環署盼與陸方協調拖船

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遭颱風莫蘭蒂吹到金門擱淺的大陸貨輪傳出漏油意外，破壞當地海岸生態，金門鄉親憂心成為阿瑪斯翻版。環保署長李應元今天實地會勘表示，搶救預算無上限，盼與陸方協調拖船。

李應元到現場會勘時受到當地董姓民眾民眾質疑，由於環保單位延誤救援速度，導致油汙擴散，今天更漂流到料羅灣南側海域，嚴重破壞金門海洋生態。

重達4萬4000噸的大陸「港泰台州」貨輪，15日下午被颱風吹到古崗外海擱淺，當地民眾反應疑似有油污現象；相關單位卻以僅有「些許油花」為由，17日才進行攔油索的佈防。

李應元今天來到古崗大垵海域會勘時，受到當地董姓民眾質疑，指相關單位接獲通報卻延遲救援任務，隔日安置的攔油索更是完全失效，造成油污一發不可收拾，流出的廢油今天更飄流到金門料羅灣南側，對金門海域造成嚴重的傷害。

李應元承諾支援縣府處理所需設備器材及專業團隊，並表示，中央將盡力協助解決油污，縣府預算不足的部分由中央支出，編列無上限，務必要在最快的時間內解決。

交通部航港局同步在今天下午召開應變會議，決議要求船舶代理人20日前提出船體移除計畫送航港局審查，金門縣政府完成海洋油污染緊急應變作業後，將立即移請航港局進行船體移除作業。

李應元說，中央將與陸方協調貨船拖離問題。目前沙灘上的油污將以人力清除，至於礁岩區的油污將以高壓沖洗來除油。

金門縣籍立委楊鎮浯表示，將循兩岸事務協調機制，要求陸方拖離造成油污的貨輪。至於代位求償、生態復育的等事宜，將尋求專案補助，彌補金門海洋生態的損失。

會勘過程中，李應元感謝到場協助清理油污的國軍弟兄與清潔人員，同時在楊鎮浯等人的陪同下，爬上礁岩瞭解貨輪的擱淺狀況。

現場應變指揮官、縣府行政處處長傅豫東承諾每天下午5時發佈油污處理進度，並先行進行船體破壞補救，再協調拖船事宜，預計一週內解決油污問題。

不過，當地民眾質疑，這艘貨輪前艙左右都有礁石，要拖出恐嚴重破壞船身，而且擱淺沙灘拖船暗礁眾多、難以進入，要拖船恐怕不是想像中的容易。當地人觀察，船身出現側傾，槳葉與舵也埋入沙中，如不及時處理，憂心成為第二個「阿瑪斯號」。

希臘籍瑪斯號貨輪2001年在墾丁海域擱淺，為龍坑生態保護區的生態帶來浩劫；2003年，環保署向挪威法院提出賠償訴訟，成為台灣首宗跨國訴訟的油污事件。1050918

(中央社)