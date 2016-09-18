求知若渴 雲林農民大學、有機專班要排隊

有機專班邀請達人分享心得。（周麗蘭攝）

知識就是力量，從農的青年要有心理準備！雲林縣政府開班7年的「農民大學」、開課5年的「有機專班」仍年年僧多粥少，來上課的新手農民有身強力壯的年輕人，也有退休投入農業生產的銀髮族。

中活民國農訓協會秘書長王志文表示，以前務農被認為是「不會讀書的去做事」，現代從農已經不同，想務農的要多讀書。

雲林縣府推動農民教育紮根，7年前開辦農民大學，虎科大連7年承辦，授業1年為期，每年9月開學到隔年6月結業，像真的上大學。

農民大學每年招生120人，曾遇過300人報名，這幾年降為170多人報名，仍是僧多粥少，必須靠基本筆試篩選。

有機專班則是雲科大承辦，每年6月到8月底上課，分為初級班、進階班，也都是爆滿。

農業處長張世忠表示，農民大學主要目的是提升農民知識，栽培、管理、病蟲害防治、行銷都教，所學可應用於防治病蟲害、天災等基礎實務，今年第7屆已招生截止。

有機專班則直接專攻有機栽培，除了正式課程，另輔以師徒制，縮短新手的冤枉路，第5屆有機暨設施專班本月9日結訓 ，再添112個有機生力軍。

(中時)