70歲全球最老現役海獅潛艦 火紅夕陽下離港
配合高雄展覽館展出的高雄國際海事船舶暨國防工業展，海軍18日開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出服役超過70年、全球最老的現役茄比級海獅號潛艦，吸引許多民眾大排長龍登艦參觀，至少得排隊兩小時，並展出海軍最新最大的磐石軍艦，希望藉由民眾親自登艦體驗，支持政府國艦國造政策。
海軍茄比級海獅號潛艦（SS791）1944年11月下水，1945年3月服役，1973年由美軍退役，以熱艦方式移交中華民國，如今已是全球最老潛艦，已超過70高齡，仍在台灣海軍潛艦部隊服役，上次海獅軍艦開放民眾參觀已是11年前，因此17、18兩天一早就有許多民眾專程前來一睹這艘阿公級潛艦風采，由於人潮眾多，大排長龍的民眾至少得排兩小時才能輪到登艦參觀。
傍晚展出結束後海獅潛艦在火紅夕陽映照下駛離一港口返回左營軍港，途中行經高雄地標85大樓前。
(中時)
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