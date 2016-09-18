泰國湄南河船隻載百餘人傾覆 至少10死

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泰國當地時間18日，一艘載有約150人的船隻在泰國湄南河大城府河段發生傾覆，造成至少10人死亡。

中新網引述泰國警方稱，發生傾覆的船隻上搭載的是參加完宗教活動返回泰國的伊斯蘭教徒。遇難者中至少有1名兒童。

警方稱，尚不清楚有多少人在這起事故中下落不明，10名潛水員正在進行搜救。

(旺報)