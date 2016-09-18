8縣市赴陸救觀光 國台辦釋利多！
新竹縣長邱鏡淳與其他7縣市首長赴陸救觀光，今天（18日）晚間與國台辦主任張志軍會談，國台辦也提出具體承諾，包含推動大陸相關企業到8縣市考察、洽商農特產品採購事宜，以及加強交流等。
邱鏡淳與苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅崐萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典赴陸救觀光，邱鏡淳也積極向張志軍推廣客家文化及張學良故居，晚間致贈世界客屬第28屆懇親大會紀錄影片，及張學良故居「塵封的山中歲月」給張志軍，盼能拓展竹縣觀光。
國台辦的回應包含「歡迎並支持台灣8縣市來大陸舉辦農特產品展銷推介活動」、「推動大陸相關企業赴台灣8縣市考察、洽商農特產品採購事宜」、「支持大陸有關部門和地方與台灣8縣市加強聯繫、擴大交流、提升合作水平，解決民眾關心的實際問題」。
另外還有「樂見並支持」台灣8縣市組成旅遊促進聯盟、聯合設計旅遊產品，與大陸各地旅遊主管部門建立聯繫窗口，來大陸舉辦旅遊推介活動；積極推動大陸有關部門和城市與台灣8縣市綠色產業、高科技產業、智慧城市等領域交流合作。
回應內容也包含促進和擴大大陸有關部門和城市，與台灣8縣市青年的交流溝通、赴陸實習等，另外還有擴大福建沿海地區與金門、馬祖的經貿人口往來規模等。
(中時)
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