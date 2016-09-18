誤停車被拘禁20分鐘 賣場保安道歉
大陸河南省焦作市民韓女士去新亞電器商城購物，誤將電動車停在職員車棚，結果遭保安拘禁20分鐘。經報警，才被釋放出來。
大河網報導，韓女士說，當她要取車離開時，一名保安追上來，劈頭就訓斥她，「為什麼在這裡停車?」韓女士問，停都停了，那要繳停車費嗎?保安答:「不需要，那就按程序走吧，把門給你鎖了，你自己想辦法吧!」然後，保安離去。
韓女士瞬間呆住了，經過思考，馬上打給認識的新亞經理並報警。巡防隊員先趕到，請韓女士到派出所協助處理案情，但韓女士不肯，要求限制她人身自由的保安也要一起去派出所。
韓女士又繼續打了110，等員警來了之後，保安才向韓女士道歉。律師對此表示，保安的做法，違背相關法律規定，其行為不妥。
(旺報)
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