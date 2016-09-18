83歲法前總統席哈克 肺部感染住院
法國前總統席哈克於當地時間18日，因肺部感染住院。
中新社報導，據席哈克家人公布的消息，席哈克於18日早晨住進位於巴黎的薩伯特慈善醫院治療肺部感染。家人稱席哈克不久前剛從摩洛哥訪問歸來，未來幾天他會繼續住院。
據消息人士證實，席哈克目前有意識。現年83歲的席哈克近年來健康狀況欠佳。
2005年曾因罹患腦血管病症接受手術治療，此後便很少在公開場合露面。2015年12月，席哈克曾住院2周，家人稱他因為「疲勞」住院。
(旺報)
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