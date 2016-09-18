台電日夜大搶修 金門明98％供電
莫蘭蒂17級強風造成金門全島大停電，24196戶飽受無電之苦，迄今（18）日下午6時已降至2100戶，台電董事長朱文成跨海替搶修同仁加油打氣，預估明天將有98％以上搶通復電。
莫蘭蒂颱風狂掃金門，吹倒約500萬株林木，連帶也壓損供電線路，造成24196戶大停電，在台電不眠不休的搶修下，總停電戶數在今天下午6時已降至2100戶，所有電力主幹線基本全數搶通，尚餘99條電力支線待修復。
台電金門區營業處長王仁炳表示，台電總共派遣114人，搶修班分成大金門6組、小金門3組，金門區處大、小金門各派出1組搶修班，台灣各區處支援人力則組成7組搶修班，總共出動27輛車、4台發電機、4台抽水機及15台鏈鋸。
王處長指出，由於許多電線桿遭風倒木壓倒，必需先行扶正，並將電纜線拉起，許多電線桿坐落地點，仍無可供進出道路，導致施工機具無法到達，災後每天都搶修至半夜，在金門、台灣增援同仁的共同努力下，明天將有98％以上搶通復電。
陳福海縣長下令縣府與救災單位通力合作，針對台電若有車輛及機具借調需求，應予充分配合，以期在最短時間內，讓鄉親回復正常生活。
縣府指出，目前已由建設處加緊從台灣陸續增運數百台各式鏈鋸、鏈條，有需要的單位可逕向林務所申請，由該所統籌調度分配。
(中時)
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