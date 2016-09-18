疑攜炸彈男子 進入莫斯科1處投票點

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俄媒報導，一名陌生男子在莫斯科亞美尼亞巷的投票點模仿安裝爆炸裝置，但未發生爆炸，男子已被拘捕。

俄羅斯衛星網報導，一名陌生男子到莫斯科亞美尼亞巷的投票點後開始以引爆為威脅。莫斯科緊急部門消息人士透露，這名男子已被拘捕。

該消息人士表示：「這名陌生男子是在模仿安裝爆炸裝置。當然沒有發生任何爆炸，這名男子已經被拘捕」。

俄羅斯18日進行杜馬（國會下議院）第7屆議員選舉。選舉採取聯立制，預計選出225名議員，當天還將進行各地區議會選舉，並舉行5000多個市政選舉。

(旺報)