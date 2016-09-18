私照被駭洩戀情 G-Dragon揪心發文

G-Dragon與小松菜奈合拍雜誌認識。(取自日網)

G-Dragon疑針對事件回應。(取自G-Dragon ig)

韓國天團BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍），日前因社群網站私人帳號被駭，導致與日本女模小松菜奈大量恩愛照外流，戀情也因此曝光，而剛剛G-Dragon也在網上首度發聲，疑似透露對整起事件的無力感，令粉絲看了心疼。

繼水原希子後，G-Dragon再度因私照外流，與日本女模小松菜奈傳出新戀情，而他剛剛也在instagran首度發聲，PO出一張寫有「I cant handle people anymore…」的圖片，透露自己「無法控制人們」的無奈心情。

針對G-Dragon與小松菜奈的熱戀消息，YG經紀公司則回應，一切仍有待確認情況，但因為是藝人私生活，所以無法確認。

(中時電子報)