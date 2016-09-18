歌王陳建瑋開唱 老婆挺孕肚台下聽歌

台語歌王陳建瑋今天在華山Legacy開唱，老婆蔓蔓也挺著7個大的孕肚，坐台下觀賞演出，陳建瑋透露，現在每天日常，就是貼著老婆的肚皮、聽寶寶的胎動，藏不住身為人父的喜悅。

喜歡音樂今天在華山Legacy舉行「陳建瑋與原創新聲，喜歡音樂接力賽」演唱會，6組新人以西洋經典合唱曲「We Are The World」揭開序幕，並輪番上陣表演新歌以及樂壇重要金曲，接著大師兄、也是兩屆台語金曲歌王得主陳建瑋壓軸登場，帶樂團演出長達1小時，讓粉絲大飽耳福。

陳建瑋將兩張專輯的精華歌曲一次呈現，最特別的是，請到饒舌嘻哈歌手大支助陣，兩人首次合體，公開演唱專輯「古倫美亞」中兩人合唱曲「Would you be my girl」。

大支也特別送上尿布禮盒，祝福陳建瑋和老婆蔓蔓順產，還開玩笑說要指腹為婚，勉勵自己也來趕快「增產報國」，生個兒子和阿瑋結親家，惹得全場爆笑。

陳建瑋今天開唱，老婆蔓蔓也與親友坐台下觀賞老公的演出，陳建瑋透露，「現在每天的日常，就是貼著老婆的肚皮聽寶寶的胎動，但女兒的活動力超強，常常一腳踢在我的臉上。」藏不住身為人父的喜悅。1050918

(中央社)