歌王陳建瑋開唱 老婆挺孕肚台下聽歌

台語歌王陳建瑋今天在華山Legacy開唱,老婆蔓蔓也挺著7個大的孕肚,坐台下觀賞演出,陳建瑋透露,現在每天日常,就是貼著老婆的肚皮、聽寶寶的胎動,藏不住身為人父的喜悅。

喜歡音樂今天在華山Legacy舉行「陳建瑋與原創新聲,喜歡音樂接力賽」演唱會,6組新人以西洋經典合唱曲「We Are The World」揭開序幕,並輪番上陣表演新歌以及樂壇重要金曲,接著大師兄、也是兩屆台語金曲歌王得主陳建瑋壓軸登場,帶樂團演出長達1小時,讓粉絲大飽耳福。

陳建瑋將兩張專輯的精華歌曲一次呈現,最特別的是,請到饒舌嘻哈歌手大支助陣,兩人首次合體,公開演唱專輯「古倫美亞」中兩人合唱曲「Would you be my girl」。

大支也特別送上尿布禮盒,祝福陳建瑋和老婆蔓蔓順產,還開玩笑說要指腹為婚,勉勵自己也來趕快「增產報國」,生個兒子和阿瑋結親家,惹得全場爆笑。

陳建瑋今天開唱,老婆蔓蔓也與親友坐台下觀賞老公的演出,陳建瑋透露,「現在每天的日常,就是貼著老婆的肚皮聽寶寶的胎動,但女兒的活動力超強,常常一腳踢在我的臉上。」藏不住身為人父的喜悅。1050918

(中央社)