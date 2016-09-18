巴黎外國文化週 台灣推各世代青春面貌
巴黎的外國文化週是各國競相推廣自身文化特色的舞台。駐法國台灣文化中心今年圍繞「青春」主題，舉辦音樂會和電影放映，並邀作家張大春座談，呈現台灣不同世代青少年面貌。
巴黎外國文化中心論壇（FICEP）每年秋天舉辦「外國文化週」（Semaine des Cultures Etrangeres），每年選定一主題，各國駐巴黎的使館、辦事處和文化中心無不藉此機會向大眾介紹自己國家的文化特色。
今年是外國文化週創辦15週年慶，主題定為「我15歲」，駐法國台灣文化中心圍繞此主題，策劃「我是一隻小小小小鳥：台灣不同世代的青少年記事」系列活動，地點在駐法國代表處。
活動包括9月23日的開幕茶會及音樂會，邀請旅英DJ兼長笛手應奇軒與4人團隊「DJ QuestionMark & Friends」演出。
9月27日到10月1日共有「戀戀風塵」、「囧男孩」、「陽陽」、「艋舺」、「九降風」等5場電影放映及座談。
此外，駐法國台灣文化中心邀請張大春於10月1日的專題講座，主講「三代人的15歲」。
外國文化週活動自9月23日到10月1日止。1050918
(中央社)
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