疑擦槍走火 國五員警手掌中彈送醫

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國道公路警察局第五分隊郭姓員警今晚在隊內值勤進行槍枝保養時，疑因槍枝走火，其左手掌中彈送高雄義大醫院急救，全案警方調查中。

義大醫院說，47歲的郭姓男子晚間7時23分到院，疑因槍枝保養不慎走火，左手手掌遭槍傷，呈現不規則撕裂傷，子彈有無殘留待進一步檢查，生命徵象穩定，目前留院治療，等待會診外科評估是否要開刀。1050918

(中央社)