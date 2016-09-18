遭疑中嘉案放水 NCC：有新事證即重審

我要評比

立委黃國昌質疑，NCC日前一紙公文表明不會重審中嘉案，交由經濟部投審會處理，形同實質放水。NCC對此回應，中嘉案若具有新事實、新證據，NCC即會重新嚴格審查。

黃國昌昨天在臉書發文指出，馬政府時期的NCC，趁新國會上任前火速允許遠傳入主中嘉，新國會就任後，指責NCC放水；經濟委員會與交通委員會更作成決議，要求NCC重審、要求經濟部投審會不得在新政府交接前，放行這個媒體併購案。當時的經濟部長鄧振中也承諾一定會遵守立法院決議。

黃國昌表示，幾天前，NCC一紙公文，表明不會重審中嘉案，交由經濟部投審會處理，形同實質放水，並痛批，「這個決定，令人對剛上任的NCC，失望透頂。」

對此，NCC今天發聲明表示，有關摩根史丹利旗下基金NHPEA併購中嘉一案，NCC已請經濟部投審會本於職權、就該案之投資架構及投資內容予以實質審查，同時NCC就本投資案的實質控制及資金來源也持續進行了解中。

NCC指出，對於該併購案「以債作股」的投資方式，其實質投資人之認定，如有違反黨政軍退出媒體條款或其他違法情事，則為新事實、新證據或危害公益之情事，NCC即會重新嚴格審查。1050918

(中央社)