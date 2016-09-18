絕地7騎士 伊森霍克：故事講擊敗川普
好萊塢男星伊森霍克（Ethan Hawke）主演的「絕地7騎士」為第64屆聖塞瓦斯蒂安影展揭幕，他表示，這部片講的是，人們集結起來擊敗川普。
伊森霍克今天到西班牙聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian）影展接受終生成就獎。
「浮華世界」（Vanity Fair）報導，安東尼法奎（Antoine Fuqua）導演的「絕地7騎士」（The Magnificent Seven）放映會後，伊森霍克在記者會上表示，他認為美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）會喜歡這部片。
他說：「我打賭川普會喜歡這部片，但他不知道這部片實際上要講的是，人們集結起來打敗他。」
伊森霍克在片中飾演7名被選中捍衛小鎮，對抗工業家的神槍手。本片改變自經典名片，原本故事中7人是為對抗搶劫村民的墨西哥土匪，但「絕地7騎士」將土匪改為貪婪的億萬富翁，簡化劇情為沒人會喜歡富翁蠢蛋偷竊他們的土地。
另外，根據「好萊塢報導」（THR），伊森霍克暗示，他有意執導演筒。他說，他越來越受演藝藝術吸引，「作不同的人、扮演不一樣的角色」，但「如果我不說希望下回帶我執導的影片，回到聖塞瓦斯蒂安影展，那我就是說謊」。
第64屆聖塞瓦斯蒂安影展至9月24日閉幕。（譯者：中央社羅苑韶）1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。