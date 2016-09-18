絕地7騎士 伊森霍克：故事講擊敗川普

好萊塢男星伊森霍克（Ethan Hawke）主演的「絕地7騎士」為第64屆聖塞瓦斯蒂安影展揭幕，他表示，這部片講的是，人們集結起來擊敗川普。

伊森霍克今天到西班牙聖塞瓦斯蒂安（San Sebastian）影展接受終生成就獎。

「浮華世界」（Vanity Fair）報導，安東尼法奎（Antoine Fuqua）導演的「絕地7騎士」（The Magnificent Seven）放映會後，伊森霍克在記者會上表示，他認為美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）會喜歡這部片。

他說：「我打賭川普會喜歡這部片，但他不知道這部片實際上要講的是，人們集結起來打敗他。」

伊森霍克在片中飾演7名被選中捍衛小鎮，對抗工業家的神槍手。本片改變自經典名片，原本故事中7人是為對抗搶劫村民的墨西哥土匪，但「絕地7騎士」將土匪改為貪婪的億萬富翁，簡化劇情為沒人會喜歡富翁蠢蛋偷竊他們的土地。

另外，根據「好萊塢報導」（THR），伊森霍克暗示，他有意執導演筒。他說，他越來越受演藝藝術吸引，「作不同的人、扮演不一樣的角色」，但「如果我不說希望下回帶我執導的影片，回到聖塞瓦斯蒂安影展，那我就是說謊」。

第64屆聖塞瓦斯蒂安影展至9月24日閉幕。（譯者：中央社羅苑韶）1050918

(中央社)