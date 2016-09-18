電池爆炸 三星在大陸召回Note 7
三星今天向大陸國家質量監督檢驗檢疫總局備案，在中國大陸召回1858支Galaxy Note 7手機。對於有網友表示自己從京東購物網站上買的Note 7發生爆炸，三星表示正在調查中。
Note 7頻傳爆炸，部分航空公司已禁止乘客在飛機上使用或充電這款手機，南韓國土交通部還下令禁止利用航空機託運三星Galaxy Note 7智慧型手機。
澎湃新聞報導，18日淩晨，一名大陸網友在百度網站Note 7的討論區貼文表示，自己從京東購買的三星Note7 珊瑚藍版發生爆炸。
這名網友說，坐在床上玩著手機突然螢幕就黑了，手機在晃動，他感覺不對勁立刻扔了，「果然真的爆了」。他還貼出這款手機的型號及購買發票。
財新網報導，三星公關部門人士表示，對這起事故正在調查中，相關情況說明要等調查結果。
新華社報導，三星這次召回的，是2016年7月20至8月5日期間製造的部分Galaxy Note 7智慧型手機，共1858支，這些手機的電池在陽極與陰極隔離膜局部變薄，並且絕緣膠帶未完全覆蓋極板塗層的情況下，出現短路現象，導致電池異常發熱，極端情況下可能發生燃燒。1050918
(中央社)
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