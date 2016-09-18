楊丞琳拍《年輪說》 險幽閉恐懼症上身
「全能天后」楊丞琳影藝生涯橫跨17個寒暑，2016獻出最有深度個人代表作《年輪說》，這支MV的拍攝有如演技大考驗，丞琳在一圈又一圈的迷宮裡來回奔走，拍到最後差點「幽閉恐懼症」上身！她坦承自己在愛情裡沒有遺憾，但有後悔，所以她想把《年輪說》獻給所有在愛情裡死過又活回來的人，藉由這首歌撫慰受傷的心。
《年輪說》MV由金曲獎名導陳映之掌鏡，為了將年輪的意象視覺化，MV拍攝現場特別搭建了一個白色巨型漩渦狀迷宮，耗資百萬，令人嘆為觀止！楊丞琳把白色迷宮當作是MV的另一位女主角，花了一段時間與它培養默契，熟悉它的每一個角落；正式拍攝時，丞琳在一圈又一圈的迷宮裡打轉，來來回回找不到方向，拍到最後差點「幽閉恐懼症」上身，窒息、暈眩的不適感排山倒海而來，令她一度想要嘔吐！但丞琳還是強忍hold住，堅持美美入鏡，只為了將最完美的畫面獻給粉絲！
唱著《年輪說》，楊丞琳忍不住回顧自身的感情之路，大方坦承自己在愛情裡沒有遺憾，但有後悔，「我曾經想過當初為什麼要在一起？」對方是誰，丞琳並沒有言明，但事過境遷，即便我們曾經被困在愛情的年輪裡，還是會有走出來的一天！所以楊丞琳想把《年輪說》這首自己摯愛的歌曲獻給所有在愛情裡死過又活回來的人，因為不管跌得有多痛，傷口終將復原，這也是我們成長的必經之路。
(旺報)
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