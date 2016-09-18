雲門魅力襲捲大陸 台北場《水月》11月接力演出

雲門舞集藝術總監林懷民單膝下跪感謝舞者，舞者並以大鞠躬回敬老師。（雲門舞集提供）

「雲門旋風」這回將從大陸吹回台灣！過去5週裡雲門舞集以經典作品《水月》，再次轟動大陸福州、北京、上海、廣州與青島等城市，並締造「高留客率」的演後「林懷民答客問」，令大陸劇場嘖嘖稱奇說：「只有雲門才辦得到！」18日回台後，雲門舞集便馬不停蹄為台灣觀眾準備11月接著在台亮相的《水月》演出。

自8月中旬展開的《水月》大陸巡演計畫，再次證明台灣的「軟實力」，不僅在北京國家大劇院賣出8000張門票的佳績，上海原訂的4場演出也全數售盡、加演1場，甚至有不少大陸舞迷買不到票，只好趕往他鄉觀舞，場外黃牛票更是一路飆到人民幣1600元。為此，大陸劇場直呼，「舞蹈這樣好賣，只有雲門才辦得到！」

外傳《水月》恐將封箱的消息，至今雖仍未明朗，但確定的是，《水月》、《流浪者之歌》將接力在11月10日至27日回到淡水雲門劇場，與台灣舞迷再度相見。

(旺報)