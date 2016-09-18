韋禮安自封「颱風磁鐵」 人生大事必撞颱風

繼去年9月12日「放開那女孩」小巨蛋演唱會後，「金曲唱作新天王」韋禮安闊別一年再度重返家鄉台灣開專場演唱會，他原訂17、18日兩晚分別在台北三創、台中Legacy舉辦「硬戳韋禮安 Live Show」，但台北場因中颱馬勒卡來襲，基於安全考量，緊急協商後延期至10月9日晚上19：00演出，韋禮安雖多賺了一天颱風假，但也苦笑自稱是「颱風磁鐵」。

過去韋禮安素有「雨男」、「雨神」封號，以往出席活動總是大、小雨不斷，甚至遇上颱風來攪局，如6年前首次在台北國際會議中心開唱，當天正是風雨交加颱風夜、4年前《有人在等》發片記者會也強撞中颱「蘇拉」，更誇張的是，2年前赴馬來西亞舉行《在你身邊》巡迴演唱會，也因颱風來襲班機突然取消，這次相隔一年再度返回家鄉開唱，怎料台北的演唱會卻強碰來勢洶洶的中颱馬勒卡，只能忍痛喊卡延期，但他永遠擺脫不了風雨的宿命，被認證「雨神」封號果然名不虛傳！

儘管多賺了一天颱風假，韋禮安仍「全年無休」在家為新歌演唱會卯足全力練歌，18日他返回家鄉台中Legacy開唱，除了首次演唱新專輯內11首新歌外，還加碼演唱近期因搭劇讓傳唱度飆升的單曲，一向以行動力挺兒子的韋爸、韋媽更是到場支持。一開場韋禮安便大玩「雨神」哽，搞笑說：「發到了第4張專輯《硬戳》，應該可以很確定我跟風雨脫不了關係，根本就是颱風磁鐵，為了大家的人身安全與社會福祉，我是否該考慮退出演藝圈？」

此話一出，全場觀眾差點笑岔了氣，他連忙改口笑稱：「但是缺水也不行，為了拯救旱象，我還是在乾旱時節出專輯好了，看來我的女神媽祖婆真的是我閨蜜，出現旱象的時候，我就應該巡迴像出巡一樣，還要坐花車帶來一首〈保庇〉。」

(旺報)