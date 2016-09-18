韋禮安自封「颱風磁鐵」 人生大事必撞颱風
繼去年9月12日「放開那女孩」小巨蛋演唱會後，「金曲唱作新天王」韋禮安闊別一年再度重返家鄉台灣開專場演唱會，他原訂17、18日兩晚分別在台北三創、台中Legacy舉辦「硬戳韋禮安 Live Show」，但台北場因中颱馬勒卡來襲，基於安全考量，緊急協商後延期至10月9日晚上19：00演出，韋禮安雖多賺了一天颱風假，但也苦笑自稱是「颱風磁鐵」。
過去韋禮安素有「雨男」、「雨神」封號，以往出席活動總是大、小雨不斷，甚至遇上颱風來攪局，如6年前首次在台北國際會議中心開唱，當天正是風雨交加颱風夜、4年前《有人在等》發片記者會也強撞中颱「蘇拉」，更誇張的是，2年前赴馬來西亞舉行《在你身邊》巡迴演唱會，也因颱風來襲班機突然取消，這次相隔一年再度返回家鄉開唱，怎料台北的演唱會卻強碰來勢洶洶的中颱馬勒卡，只能忍痛喊卡延期，但他永遠擺脫不了風雨的宿命，被認證「雨神」封號果然名不虛傳！
儘管多賺了一天颱風假，韋禮安仍「全年無休」在家為新歌演唱會卯足全力練歌，18日他返回家鄉台中Legacy開唱，除了首次演唱新專輯內11首新歌外，還加碼演唱近期因搭劇讓傳唱度飆升的單曲，一向以行動力挺兒子的韋爸、韋媽更是到場支持。一開場韋禮安便大玩「雨神」哽，搞笑說：「發到了第4張專輯《硬戳》，應該可以很確定我跟風雨脫不了關係，根本就是颱風磁鐵，為了大家的人身安全與社會福祉，我是否該考慮退出演藝圈？」
此話一出，全場觀眾差點笑岔了氣，他連忙改口笑稱：「但是缺水也不行，為了拯救旱象，我還是在乾旱時節出專輯好了，看來我的女神媽祖婆真的是我閨蜜，出現旱象的時候，我就應該巡迴像出巡一樣，還要坐花車帶來一首〈保庇〉。」
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。