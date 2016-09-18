后豐大橋3車連環撞釀火燒車 一重傷一輕傷

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今天晚上7時許，后豐大橋發生3部自小客車追撞造成火燒車，導致2人受傷緊急送醫，豐原醫院表示，74歲蔡姓男子當場無生命徵象，經急救有恢復心跳，64歲江姓男子胸部挫傷，兩名均有酒測反應。

警方表示，后豐大橋往豐原方向，第3部車輛先衝撞前方車子，導致油箱破裂當場起火，第3部車內2名男子分別因車禍受輕重傷，而第2部車子再衝撞前方車輛，所幸前面2部車無人傷亡，目前警方正在調查傷者身分及肇事原因中。

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(中時)