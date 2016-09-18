郭靜音樂魅力引爆成都 輪番演唱經典作品
歌手郭靜近來樂於挑戰新事物，今年4月先完成人生第二次半馬、7月又在小巨蛋秀滑冰、9月初又與世新大學啦啦隊合作挑戰高難度競技啦啦隊、還與臺北市立國樂團進行一場跨界音樂合作，緊接著不到二星期，出道9年的她，17日晚上首度在成都桃源大劇院舉辦「咪咕音樂現場」個人專場演唱會，要用一貫溫暖、甜美的歌聲與現場1200位歌迷展開長達90分鐘的聽覺饗宴。
為了這次的演唱會，郭靜才與家人過完中秋，隔天便立刻動身飛往成都，但因強颱莫蘭蒂前腳才剛走，後腳又遇到中颱馬勒卡虎視眈眈，讓她起飛前十分擔心行程會大delay，好在這次飛行一切順利，才讓她卸下心中的大石頭，但她仍心繫颱風動態，尤其又聽到師弟韋禮安台北演唱會因颱風攪局而取消，不忘呼籲歌迷「颱風天少出門，務必注意自身安全」。
大批鍋子（郭靜）迷為見她一面長途跋涉、傾巢而出，還遇上一位舞台的工作人員對她熱情表白，直說是因為太喜歡她了，所以大學才會選擇表演科系就讀，讓郭靜聽聞後感動不已。
面對成都如此火辣辣熱情的歌迷朋友們，郭靜在演唱會上，輪番演唱從出道以來的經典作品，她笑說：「儘管因宣傳專輯來過成都數次，但到底是頭一回登台開唱，心情難免緊張、感動、起伏，但這是一個很特別的開始，希望能有進一步巡迴演出。」
(旺報)
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