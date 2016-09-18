林全指示修好再回台北 政院發布澄清

中秋雙颱侵襲導致停水停電，行政院長林全這兩天視察中央災害應變中心時，曾要台電員工有同理心，並要台電、台水派副總以上到場，復水、復電後才能回台北，行政院今天晚間發布澄清稿。

行政院表示，針對外界指稱林全說「台電員工沒有同理心讓居民這麼久沒電用」，是林全昨天在視察中央災害應變中心時，提到屏東有5萬多戶停電怎麼辦，19日復電表示已停電5天，「如以同理心來看是很痛苦的日子，要如何補救？」

行政院澄清，林全指的是與災民的同理心，並非指責台電員工沒有同理心，而是未來在水電的修復進度資訊，希望能夠朝更即時、更透明的方式讓民眾了解。

行政院表示，林全是希望在提供修復資訊時，設身處地的去想想，民眾等著水不來、電不來，那種焦慮心情。所以，也要讓民眾知道搶修人員怎樣很努力在做，做了哪些，還有哪些還沒做，大概什麼時候可以做到，或是碰到什麼困難。行政院請外界不要再訛傳。

行政院表示，另外，外界也誤指林全要求台電員工供電完成才能回台北。

行政院表示，林全今天在應變中心說，「到今天早上顯然已改善許多，停電、停水戶數大幅減少，但情況還不能完全滿意，為確保業務執行順暢，請台電公司指派1位副總經理以上人員到屏東現場，等到電力全部恢復才回來；自來水公司也請指派1位副總經理以上人員到屏東現場，瞭解自來水恢復是否符合進度，甚至能更快完成，需要協調的當場協調，需要其他支援就隨時跟應變中心保持聯繫」。

行政院指出，林全請台電及自來水公司派副總經理以上人員到現場，希望可以能協調支援，讓水電能儘速恢復供應，民眾生活早日回復正常。1050918

(中央社)