駐巴拉圭大使館以台灣美食促進外交
駐巴拉圭大使館日前舉辦臺灣美食廚藝講座，巴國副總統夫人及企業領袖等近100人出席。駐巴拉圭大使俞大?指出，以美食饗宴方式傳遞熱誠、快樂的力量，豐富台灣與巴國及國際友人情誼。
中華民國駐巴拉圭大使館16日於巴京香格里拉中餐廳，辦理臺灣美食廚藝講座，包括巴國副總統艾法拉夫人（Luz de Afara）、住居部、外交部、國防部、內政部、衛生部、計畫部等各部會首長、眾議院議長、參議院副議長及三軍總司令、各軍種司令之夫人、駐巴使節及代表，以及企業領袖等各界人士近100名人士出席，迴響熱烈。
俞大?致詞指出，中華民國政府選派兩位曾獲許多獎項殊榮的廚藝講師來巴，就地取材並親炙臺灣道地的精緻佳餚，以美食饗宴方式傳遞熱誠、快樂的力量，豐富台灣與巴國及國際友人的情誼。
其間賓客專注聽講7道精選臺灣料理示範，並品嚐每道料理的滋味，讚譽不絕，對台灣飲食文化留下深刻印象，亦一致肯定台灣推動美食交流的成果。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。