駐巴拉圭大使館以台灣美食促進外交

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駐巴拉圭大使館日前舉辦臺灣美食廚藝講座，巴國副總統夫人及企業領袖等近100人出席。駐巴拉圭大使俞大?指出，以美食饗宴方式傳遞熱誠、快樂的力量，豐富台灣與巴國及國際友人情誼。

中華民國駐巴拉圭大使館16日於巴京香格里拉中餐廳，辦理臺灣美食廚藝講座，包括巴國副總統艾法拉夫人（Luz de Afara）、住居部、外交部、國防部、內政部、衛生部、計畫部等各部會首長、眾議院議長、參議院副議長及三軍總司令、各軍種司令之夫人、駐巴使節及代表，以及企業領袖等各界人士近100名人士出席，迴響熱烈。

俞大?致詞指出，中華民國政府選派兩位曾獲許多獎項殊榮的廚藝講師來巴，就地取材並親炙臺灣道地的精緻佳餚，以美食饗宴方式傳遞熱誠、快樂的力量，豐富台灣與巴國及國際友人的情誼。

其間賓客專注聽講7道精選臺灣料理示範，並品嚐每道料理的滋味，讚譽不絕，對台灣飲食文化留下深刻印象，亦一致肯定台灣推動美食交流的成果。1050918

(中央社)