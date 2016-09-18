他是林志玲出道幕後推手 靠電波拉皮回春成男神

林健寰是發掘林志玲入行的幕後推手，已經50歲的他靠拉皮成功回春成為男神。（圖／取材自林健寰臉書）

平面模特兒出身的男星林健寰出道多年，後轉戰戲劇界表現亮眼，出道作電影《皇金稻田》便入圍金馬獎最佳男配角，近來在八點檔《甘味人生》飾演蘇逸峰醫生，他最廣為人知的事蹟，就是在書店發掘當時年僅15歲的林志玲入行拍廣告，一晃眼25年過去，不只林志玲擁有凍齡美貌，就連林健寰都靠電波拉皮緊緻皮膚，回春成為不老男神。

現年50歲的林健寰鑽研醫美10多年，還曾經做到醫美公司執行長，據《聯合報》報導，當時面對業務量龐大，時常兩岸三地來回跑，為做生意不停交際應酬，導致他在1個月內胖了7、8公斤，不僅爬山爬沒幾步就喘吁吁，就連筆掉了想彎腰撿都會被肚子擋住，曾經的奶油小生崩壞，讓他完全無法接受，直呼：「從來不知道變胖是這麼痛苦！」

林健寰下定決心減肥後，成功靠著飲食控管，半年甩肉12公斤，此外他還透露偶爾會去做電波、音波拉皮緊緻與雕塑皮膚，回春成為不老男神，更驕傲表示桃花因此變多，開始有許多女粉絲留言告白，或是向他諮詢愛情問題，笑說：「變年輕後，就是可以很驕傲說出自己的年齡。」對於感情生活，林健寰直言目前單身很好，現在最重要的是將爸媽照顧好。

(中時電子報)