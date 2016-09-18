923才開捕 假陽澄湖大閘蟹到處賣
如果你此時在餐桌上看到大陸的陽澄湖大閘蟹，那一定是假貨。因為今年陽澄湖官方的開湖捕蟹時間是9月23日。
央視報導，儘管如此，在大陸許多海鮮市場和網購平台發現，假冒陽澄湖大閘蟹的銷售渠道不在少數。有的商家明知道陽澄湖大閘蟹還沒有上市，但是通過包裝和佩戴假冒標籤後，普通河蟹搖身一變成為陽澄湖大閘蟹。
在京東、淘寶等電商網站輸入關鍵字「陽澄湖大閘蟹」，立即顯示出近萬家店鋪，其中大部分均為提前預售陽澄湖大閘蟹預約券的商家，需要等到23日陽澄湖開湖之後才能提貨。
但仍有近千家宣稱在售賣陽澄湖大閘蟹的商家，店家位址顯示的幾乎都是江蘇蘇州。捕撈還未開始，這些網售陽澄湖大閘蟹從何而來？
一名網店店主介紹，雖然陽澄湖大閘蟹未上市，但是這些大閘蟹也是產自陽澄湖，只是為了趕中秋，提前捕撈滿足顧客需求。
另有店家表示，他們售賣的陽澄湖大閘蟹均是從陽澄湖周邊的散戶漁民收購來的，也是陽澄湖大閘蟹，只是還不能戴上防僞蟹扣，「就相當於沒有身分證的人」。
對於這種說法，蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會工作人員予以否認。他說，陽澄湖大閘蟹捕撈都有統一的管理，目前陽澄湖大閘蟹還未上市，市面上售賣的任何稱陽澄湖大閘蟹的螃蟹均為假冒。
(旺報)
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