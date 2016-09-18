陸宣布 擴大與泛藍8縣市交流規模
泛藍8縣市首長代表團今天會見中國大陸高官後，大陸官方向代表團作出8項回應，其中包括樂見並支持8縣市組成「旅遊促進聯盟」聯合設計旅遊產品，並與大陸各地建立聯繫窗口。
據了解，代表團傍晚會見中國大陸人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲後，8名縣市首長便得到一份大陸官方作出、且由涉台系統轉交官員的回應，內容共8項，都是針對代表團訴求作出的回應。
直到晚間，大陸國務院台灣事務辦公室以新聞稿形式公布這8項回應。內容為，一、歡迎並支持台灣8縣市赴大陸舉辦農特產品展銷推介活動；二、推動大陸相關企業赴台灣8縣市考察；三、樂見並支持8縣市組成「旅遊促進聯盟」聯合設計旅遊產品，與大陸各地建立聯繫窗口，赴大陸舉辦旅遊推介活動。
四、積極推動大陸有關部門和城市與台灣8縣市加強綠色產業、高科技產業、智慧城市等領域交流合作；五、鼓勵和支持大陸有關部門和城市與台灣8縣市積極加強文化、人文等交流，並推動兩岸文化創意產業合作。
六、促進和擴大大陸有關部門和城市與台灣8縣市青年的交流溝通，為台灣青年赴大陸學習、就業、創業提供便利，創造有利條件；七、進一步擴大福建沿海地區與金門、馬祖的經貿和人員往來規模；八、支持大陸有關部門和地方與台灣8縣市加強聯繫，擴大交流，提升合作水準，解決民眾關心的實際問題。1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。