陸宣布　擴大與泛藍8縣市交流規模

泛藍8縣市首長代表團今天會見中國大陸高官後，大陸官方向代表團作出8項回應，其中包括樂見並支持8縣市組成「旅遊促進聯盟」聯合設計旅遊產品，並與大陸各地建立聯繫窗口。

據了解，代表團傍晚會見中國大陸人民政治協商會議全國委員會主席俞正聲後，8名縣市首長便得到一份大陸官方作出、且由涉台系統轉交官員的回應，內容共8項，都是針對代表團訴求作出的回應。

直到晚間，大陸國務院台灣事務辦公室以新聞稿形式公布這8項回應。內容為，一、歡迎並支持台灣8縣市赴大陸舉辦農特產品展銷推介活動；二、推動大陸相關企業赴台灣8縣市考察；三、樂見並支持8縣市組成「旅遊促進聯盟」聯合設計旅遊產品，與大陸各地建立聯繫窗口，赴大陸舉辦旅遊推介活動。

四、積極推動大陸有關部門和城市與台灣8縣市加強綠色產業、高科技產業、智慧城市等領域交流合作；五、鼓勵和支持大陸有關部門和城市與台灣8縣市積極加強文化、人文等交流，並推動兩岸文化創意產業合作。

六、促進和擴大大陸有關部門和城市與台灣8縣市青年的交流溝通，為台灣青年赴大陸學習、就業、創業提供便利，創造有利條件；七、進一步擴大福建沿海地區與金門、馬祖的經貿和人員往來規模；八、支持大陸有關部門和地方與台灣8縣市加強聯繫，擴大交流，提升合作水準，解決民眾關心的實際問題。1050918

(中央社)