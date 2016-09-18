彭政閔戴上鋒哥52護腕在場上拚戰

中信兄弟的彭政閔因在新莊球場有比賽，無法到桃園球場見證陳金鋒引退賽，但彭政閔特別戴上鋒哥52護腕在場上拚戰。（劉宗龍攝）

中信兄弟的彭政閔因在新莊球場有比賽，無法到桃園球場見證陳金鋒引退賽，但彭政閔特別戴上鋒哥52護腕在場上拚戰。

(中時)