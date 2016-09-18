佛州肥料廠大量污水外洩 恐污染飲用水
美國肥料生產商馬賽克公司設在佛羅里達州的磷肥廠出現一個天坑，直徑達13.7公尺，導致約9.8億公升的「輕微放射性污水」外洩，恐怕會污染佛州飲用水水源。
路透社報導，馬賽克公司（Mosaic）發言人說，這座磷肥廠設在佛州馬爾伯里（Mulberry），廠內監控系統顯示污水池水位於8月27日下降。
發言人表示，公司迅即向佛州與聯邦環境主管機關報告。不過，公司遲未公開宣布此事，直至15日才在網站上貼出相關資訊。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，經由這個約100公尺深天坑外洩的污水，足以裝滿300個奧林匹克運動會的比賽用游泳池，而這些污水已滲入地下蓄水層，這是佛州主要的飲用水水飲，供應數千萬居民飲水。
洩露的污水含有磷石膏，這是生產肥料時產生的略具微放射性的副產品。
馬賽克公司表示，受到污染的水並沒有進入私人供水渠道，該公司正在用抽水機回收這些污水，這次事件並沒有對社會大眾造成危害的風險。
不過，佛羅里達州生物多樣性中心的主任羅培茲（Jacki Lopez）告訴路透社：「他們雖然說『別擔心』，但大家很難信任他們，因為事情發生了三個禮拜，他們一直密而不宣。」1050918
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。