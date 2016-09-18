佛州肥料廠大量污水外洩 恐污染飲用水

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美國肥料生產商馬賽克公司設在佛羅里達州的磷肥廠出現一個天坑，直徑達13.7公尺，導致約9.8億公升的「輕微放射性污水」外洩，恐怕會污染佛州飲用水水源。

路透社報導，馬賽克公司（Mosaic）發言人說，這座磷肥廠設在佛州馬爾伯里（Mulberry），廠內監控系統顯示污水池水位於8月27日下降。

發言人表示，公司迅即向佛州與聯邦環境主管機關報告。不過，公司遲未公開宣布此事，直至15日才在網站上貼出相關資訊。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，經由這個約100公尺深天坑外洩的污水，足以裝滿300個奧林匹克運動會的比賽用游泳池，而這些污水已滲入地下蓄水層，這是佛州主要的飲用水水飲，供應數千萬居民飲水。

洩露的污水含有磷石膏，這是生產肥料時產生的略具微放射性的副產品。

馬賽克公司表示，受到污染的水並沒有進入私人供水渠道，該公司正在用抽水機回收這些污水，這次事件並沒有對社會大眾造成危害的風險。

不過，佛羅里達州生物多樣性中心的主任羅培茲（Jacki Lopez）告訴路透社：「他們雖然說『別擔心』，但大家很難信任他們，因為事情發生了三個禮拜，他們一直密而不宣。」1050918

(中央社)