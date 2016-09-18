陳金鋒引退 「52」背號從桃猿退休

陳金鋒穿上鋒迷們最熟悉的五十二號，先發上陣、擔任Lamigo桃猿隊指定打擊，與全猿主場滿場兩萬名球迷道別。（陳怡誠攝）

熱情球迷手持52號紙板替鋒哥加油打氣。（陳怡誠攝）

中華職棒Lamigo桃猿隊強打陳金鋒18日出席引退賽，桃猿隊球員穿上陳金鋒背號52號的球衣出賽。中央社記者徐肇昌攝 105年9月18日

Lamigo桃猿18日為「台灣巨砲」陳金鋒舉行引退儀式，董事長劉保佑也在滿場20052名球迷面前宣布，「Lamigo的52號球衣是屬於陳金鋒的。」亦即，由陳金鋒擁有的「52」背號，確定從桃猿退休，這也是桃猿隊史背號退休第1人。

(中時電子報)