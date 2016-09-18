陳金鋒引退賽創3紀錄 Lamigo不敵義大

中職義大和Lamigo今天在桃園交手，也是陳金鋒引退賽，兩隊火力四射，共出現6支全壘打，林哲瑄還是首度雙響砲，義大最終13比9獲勝，此役並出現3項中職紀錄。

陳金鋒此役擔任第4棒指定打擊，4打數沒有安打，獲得1次四壞球、被三振3次。

Lamigo桃猿在2局下雖然先馳得點，不過3局上義大犀牛的林哲瑄3分打點全壘打，以及高國輝的2分砲，一口氣拿下5分，高國輝也靠這支全壘打成為中職最速百轟打者，打破桃猿陳金鋒的紀錄。

不讓高國輝專美於前，桃猿王柏融3局下揮出2分彈，這是他本季第177支安打，創下中職單季新高，回本壘時與陳金鋒緊緊相擁。

前7局打完犀牛9比8領先，8局上胡金龍2分打點全壘打、林威廷2分打點二壘安打，犀牛一口氣拿下4分甩開糾纏，終場13比9獲勝。

王柏融此役3打數2安打，把中職單季最多安打紀錄推進到178支，今天觀眾人數2萬52人也成為中職例行賽單場最多觀眾人數，共3項中職新紀錄，讓陳金鋒引退賽更有意義。

犀牛先發投手藍斯佛（Jared Lansford）5局掉5分自責分拿下勝投，桃猿先發投手王溢正6局掉9分自責分，承擔敗投。1050918

(中央社)