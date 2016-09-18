深圳航班疑遭鳥擊 人機平安返航

深圳航空一架今天傍晚，由桃園飛往瀋陽，起飛後就疑因遭鳥擊而致發動機故障，緊急返回桃園機場，人機平安，待檢查後再起飛。

深圳航空編號ZH-9026班機，今天晚傍5時20分由桃園飛往瀋陽，起飛後約7、8分鐘，機長就通報桃機塔台，飛機疑遭鳥擊而導致發動機故障，因此要求緊急返回桃園機場，飛機安全降落，人機平安；班機將待航空公司人員進一步檢修後，才能確定何時起飛。1050918

(中央社)