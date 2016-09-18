疑輕生 女子宜蘭海堤落海獲救

我要評比

一名蕭姓女子今天（18日）赴宜蘭找游姓、呂姓兩名女性友人聊天，但晚間8時40分，卻驚傳蕭女落海，所幸消防人員抵達後，蕭女已被救回岸上，蕭女生命徵象穩定，意識清楚，已送往醫院就診中。

據了解，呂女是在海堤時發現蕭女、游女忽然不見人影，才看見2人都走向海邊，一個大浪將游女打上岸，呂女救回在海中的蕭女，蕭女是否輕生？以及原因待警方進一步了解、釐清。

＊愛惜生命 請撥1995

(中時)