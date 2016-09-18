尼斯湖水怪新照曝光 畫面清晰引發熱議

英國威士忌酒廠工人布里納（Ian Bremner）宣稱，在尼斯湖（Loch Ness）拍到著名神秘水怪的照片，再度喚起水怪迷的狂熱，不過有人質疑照片看似只是3隻海豹在海中玩耍。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，58歲的布里納昨天駕車到蘇格蘭高地尋找紅鹿身影，卻偶然地在尼斯湖拍到異物，他宣稱是全球最知名的尼斯湖水怪在水中悠遊的模樣。

根據他拍下的照片，畫面中看似有隻深色怪獸，有著長而捲曲的身體，出現在朵瑞斯村（Dores）和因弗法里蓋格村（Inverfarigaig）間的湖面。

不過，許多人質疑這張照片的真假，甚至認為是否在尼斯湖拍攝都有可疑。他的朋友就吐槽說，怪獸的頭部很可能只是隻海豹，布里納只是剛好拍下3隻海豹在水中玩耍的特殊時刻。

但他說：「我想有可能只是幾隻海豹，但我不太確定。我愈想愈覺得牠可能是尼斯湖水怪。」

布里納說：「這是我第1次看見尼斯湖水怪。假如我是第1個發現牠的人，就太令人驚奇了。」

他說：「我一向對尼斯湖水怪抱持懷疑態度，認為那只是吸引觀光客的噱頭，但我開始認為尼斯湖裡確實有東西存在。」

布里納說：「我從螢幕上看到照片時，不禁問道，『這究竟是什麼鬼東西？』。」

傳聞中尼斯湖水怪是蛇頸龍一般的生物，布里納說，照片裡的生物與民眾認知中的水怪描述相近，外觀也與1933年拍到的照片相符。（譯者：中央社劉文瑜）1050918

(中央社)