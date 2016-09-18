7月遭陷害流出僵臉照 47歲高勝美開唱再被酸「老如57」

高勝美因保養得宜，被誇讚為「不老傳說」。（圖／本報系資料照）

高勝美7月被流出僵臉照，讓經紀人怒斥遭廠商惡意抹黑。（圖／取材自微博）

47歲金曲歌后高勝美入行多年，曾唱紅多首八點檔主題曲，因而被外界封為「高八點」，過去是瓊瑤御用歌手，近年將重心轉往大陸發展的她，在今年7月剛被流出「僵臉照」，事後經紀人怒稱遭廠商造謠抹黑，未料時隔2個月，她日前到河南參加群星演唱會，再度被人發現臉部僵硬略顯老態，慘遭網友酸說「看起來如57歲」。

高勝美日前參加群星演唱會，容貌再度遭網友狂酸。（圖／取材自微博）

曾替《青青河邊草》、《啞妻》、《新白娘子傳奇》等劇獻唱主題曲的高勝美，近年成功唱進大陸，更靠接商演演出，月收入至少600萬新台幣，47歲保養得宜被讚不老傳說，未料在7月卻流出僵臉照，被狠虧不老破功，事後其經紀人出面痛斥，指稱曾合作的廠商因邀請高勝美演出不成，於是請來「不入流的媒體」拍下照片散播，認為是對方惡意抹黑、造謠。

結果近日高勝美到河南參加群星演會，身穿露肩連衣裙、招牌長髮隨風飄逸，女神風範依舊，台上唱著《千年等一回》、《青青河邊草》等經典曲目，令台下觀眾聽得是如癡如醉，只是演出照片曝光後，高勝美的「臉」再度成為熱議話題，不少人狠酸「看起來如57歲」、「整容失敗」、「聽歌就好」、「宛如蠟像」，但也有人認為沒有人是不會老的，不該因為高勝美是明星而放大檢視。

(中時電子報)