徐國勇接政院發言人 羅智強：換個綠鬥兵上來…

徐國勇（圖）接行政院發言人，前總統府副秘書長羅智強諷：換個綠鬥兵上來…！（資料照片，姚志平攝）

行政院發言人童振源卸下職務，將由民進黨立委徐國勇接任，徐國勇表示今天下午他已和行政院長林全見過面，預計下月1日正式交接。對此，前總統府副秘書長羅智強酸說：謙卑？換個綠鬥兵上來…！

羅智強說，「看來蔡英文還是迷戀於鬥術，不鬥就不會治國。而從最近幾波人事布局與調整也可看出，蔡英文已放棄中間，提前『回防』，退回『綠鬥兵』的基本教義路線。深綠、勇鬥、兵戎見。國內政局，血雨未至，腥風已臨。」

國民黨文傳會副主委洪孟楷也指出，換了位長期主持偏綠節目、又是律師爭辯到底性格的徐國勇，根本換湯不換藥！蔡政府根本沒搞清楚，政府發言人要的不是與民爭論、強詞奪理，而是把政府方向、政策說明清楚的人。

(集團連線報導)