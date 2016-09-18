委內瑞拉糧荒慘劇 5歲童體重僅5公斤

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委內瑞拉糧食匱乏的窘境，使得兒童營養不良的情形日益嚴重，1個罹患腦性麻痺的5歲女童體重甚至才約5公斤。

英國「每日郵報」（MailOnline）報導，在首都卡拉卡斯，兒童嚴重營養不良的案例至少倍增。

在佐里亞州（Zulia State）馬拉開波（Maracaibo），5歲的卡門患有腦性麻痺，體重更僅有11磅（約5公斤），直到接受基金會援助，並送醫治療3個月、增重6磅（約2.7公斤）後才出院。

根據卡拉卡斯J.M.戴洛斯李歐斯兒童醫院（J. M. de los Rios）營養醫學主任蘇鐸博士（Ingrid Soto），截至目前，今年共有65名孩童因營養不良送院治療，去年則有35人。在這個社會主義國家，已有7名14歲以下孩童因糧食不夠而餓死。

為福斯拉丁新聞（Fox News Latino）撰文的自由記者艾密利亞（Maria Emilia Jorge）引述醫院紀錄表示，今年送到該醫院的孩童中，有66%為哺乳中嬰兒。

蘇鐸說，「如果成人營養不良，並不會和出生1000天的孩子一樣，腦部以及發育大受影響。這些孩子的記憶力、專注力以及就學恐將出現問題。」（譯者：中央社周莉芳）1050918

(中央社)