陳鏞基第20轟 統一擊退中信
中華職棒統一7-ELEVEn和中信兄弟今天在新莊交手，統一在4局上逆轉戰局，陳鏞基5局上揮出本季第20號全壘打再拉開比分，助統一終場11比6獲勝。
陳鏞基此役6打數2安打4打點，賽後獲得單場MVP，陳鏞基也是中職本季第8位達到20轟的球員，統一的鄭鎧文則以22轟領先隊友。
3局打完統一2比3落後，4局上統一靠著串聯的攻勢打了10人次，取得4分以6比3超前，5局上陳鏞基左外野方向的3分打點全壘打，再把分數拉開到9比3，奠定勝基。
統一先發投手布魯斯（Bruce Billings）6局失5分自責分，賽後拿下本季第11勝，中信先發投手江忠城只投3局掉5分自責分，承擔敗投。1050918
(中央社)
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