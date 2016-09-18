陳金鋒下一步 桃猿盼留任教練
「台灣巨砲」陳金鋒在桃園球場2萬多名觀眾面前，風光宣布引退，Lamigo桃猿領隊劉玠廷說：「希望我們有福氣，留陳金鋒下來當教練。」
劉玠廷說，球團還沒有正式與陳金鋒談過，目前球季還沒結束，球隊以總冠軍賽為目標努力，「希望陳金鋒可以留下來，與我們繼續打拚」。
劉玠廷說，因為球季還在打，球賽才是重點，陳金鋒雖然今天辦引退儀式，但是接下來的比賽還是有機會上場比賽，如果打進總冠軍賽，28人名單也一定會帶他進去。
桃猿球團董事長劉保佑在引退儀式上，感謝陳金鋒在中華職棒最低迷的時候，回台灣效力。
劉保佑並且大聲宣告「我宣布，Lamigo桃猿52號球衣屬於陳金鋒，這個號碼隨著陳金鋒正式退休」。1050918
(中央社)
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