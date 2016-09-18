朱立倫颱風天行蹤遭質疑 幕僚臉書抱不平

新北市長朱立倫在颱風天行程屢遭網友質疑，新北市副發言人葉元之今天兩度在臉書上發文替朱立倫抱不平，葉元之指出，朱立倫先是被質疑莫蘭蒂颱風期間出訪大陸，接著又在馬勒卡颱風陪女兒赴英，但事實是出訪大陸的是副市長葉惠青，朱立倫當天下午還在主持防颱會議，至於陪女兒去英國，則是確認馬勒卡颱風遠離才出發。

面對朱立倫被質疑颱風期間跑去大陸，葉元之批評散布這些說法的網友「是平行時空嗎？」他指出，當天下午朱在主持防颱會議，晚上還到應變中心去跟輪值人員打氣，「怎麼可能人在大陸？」

至於朱立倫陪女兒赴英，葉元之澄清，朱立倫原本是計畫在中秋假期陪女兒去英國，然而莫蘭蒂颱風的消息一出，他立刻取消行程，再加上接續的馬勒卡颱風，他不敢掉以輕心，親自主持應變會議，前往東北角瞭解防災準備，甚至前天晚上留宿在市府，一直到昨晚確定颱風遠離，才在今天搭機赴英，協助女兒相關住宿事宜。

(中時)