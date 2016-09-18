美國軍方警告：大陸手機可能竊取資訊

圖為中國大陸的華為公司展售門市。(圖/中新社)

傳美國軍方與情報部門一直低調警告各界，懷疑大陸的華為公司意圖打入美國市場，其主要目的就是想竊取政府資訊與公民私人通訊，但華為對此說法持強烈否認態度。

據彭博社專欄作家雷克(Eli Lake)撰文表示，世界最大電訊生產商的華為公司其實是大陸解放軍下屬單位，因為該公司老闆有解放軍背景，也曾任中共12大代表。其企圖打入美國市場的作為，已令國安部門感到擔憂。

雷克指出，現在美國聯邦調查局（FBI）和國家安全局（NSA）正在研究，華為若加入構建美國的5G無線網路之後，或可能對美國安全構成的威脅。如果華為將相關微電子設施安裝進路由器和線路板，大陸解放軍就可能透過它竊取美國電訊系統相關內容，也包括通話與訊息紀錄，或拿到資料庫數據等。

雷克強調，華為不能被當作一般外國公司看待，除了該公司很可能受到政府操控外，其擁有的資金優勢也超出對手許多。據悉，它在大陸國有銀行中的可貸額度達到1000億美元(約3.1兆新台幣)。而現在，華為處心積慮想進入美國及其盟國的關鍵電訊基礎設施，不可不謹慎看待。

大陸手機或可能成為間諜工具，圖為電影國產凌凌漆畫面。(圖/翻攝自電影)

但對以上說法，華維持強烈否認立場。該公司表示自己與軍方毫無關係，而且也不允許大陸政府通過任何方式來監聽用戶通訊內容。華為代表也澄清說，公司從大陸國有銀行貸的款只有59億美元(約1884億新台幣)。

(中時電子報)